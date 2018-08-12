Василий Сталин получал 5000 рублей в месяц в период ВОВ – Минобороны

Сегодня, 13:04 \\ Общество

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало архивные документы, в которых указаны зарплаты и премии солдат и офицеров Красной армии в годы Второй мировой войны.

К 100-летнему юбилею финансово-экономической армейской службы, Минобороны РФ обнародовало на своем официальном портале данные архивных документов периода Великой отечественной, в которых значатся суммы премиальных для красноармейцев, за ту или иную задачу. Благодаря полученным данным удалось выяснить, что младший сын Иосифа Сталина, Василий - получил в январе 1943 года зарплату в размере 5095 рублей. На тот момент Василий Иосифович находился в звании полковника и командовал воздушной дивизией.

Если противотанковому расчету удавалось подбить вражескую машину, то наводчику и командиру полагались 500 рублей премиальных, а остальным бойцам расчета по 200 рублей. Если у кого-то получалось уничтожить танк в одно лицо, то за такое достижение полагалась 1000 рублей. Успешные ремонтные и восстановительные работы над тяжелыми танками тоже поощрялись. Сумма премиальных для мастеров и слесарей колебалась от 350 до 800 рублей. Летчикам, поучаствовавшим в Берлинской операции, заплатили по 2000 рублей.

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Автор - Антон Словацкий
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