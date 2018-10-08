Турист сфотографировал Эйфелеву башню в стиле Дали и поразил интернет

Турист из Канады решил сделать панорамный снимок знаменитой достопримечательности Франции Эйфелевой башни, однако, результат удивил даже его самого. На одном из популярных порталов фото собрало более 1000 комментариев.

Интересно при этом, что социальные сети, где тоже появился необычный кадр, не взорвались ажиотажем, хоть и там некоторые подписчики продемонстрировали небывалое удивление. Зато пользователи Reddit оценили снимок по достоинству. Большинство из них пришло в восторг от эффекта, который получился в процессе фотографирования.

Сам автор кадра рассказал, что сделанный снимок удивил и его. А в комментариях один из пользователей написал, что фотография похожа на стиль Дали. Это заявление заставило туриста улыбнуться. Оказалось, что мужчина является настоящим поклонником творчества Сальвадора Дали и восхищается его работами. Известно, что путешественник прибыл в Париж из Квебека.

Эйфелева башня является одной из главных достопримечательностей Франции. Она ежегодно собирает вокруг себя миллионы туристов, которые приезжают в Париж, чтобы посмотреть на легендарную конструкцию. Напомним, ранее снимками на фоне знаменитого сооружения поделилась Полина Гагарина, которая отдыхала в столице Франции в начале октября.