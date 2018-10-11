Ростовчанин продает ручных тараканов-каннибалов

По словам владельца, данные тараканы обучены уничтожению своих сородичей.

Ростовчанин опубликовал довольно забавное объявление, достойное профессионального “пиарщика”.

На популярном ресурсе появилось объявление о продаже специально обученных боевых тараканов-каннибалов.

Как утверждает сам владелец наемников, тараканы не терпят чужаков на своей территории, тем самым за несколько дней они способны уничтожить целую ораву незваных гостей.

После “операции по истреблению” тараканы возвращаются в свою коробку, где ожидают дальнейших указаний. По словам хозяина необычных насекомых, тараканы съедают всех своих “жертв” без исключений.

Пользователей в сети крайне повеселило данное объявление. Под публикацией собралось большое количество комментаторов. Некоторые из них предложили владельцу организовать курсы по тренировке “бойцов”, другие же отметили, что проблема с уничтожением тараканов действительно стоит довольно серьезно.

Напоминаем, что ранее в Ростове мужчина опубликовал объявление, в котором он продавал две советские марки. Самым неожиданным стала их цена. Каждая марка была оценена в 1,5 млн рублей.