Ростовчанин продает ручных тараканов-каннибалов

Сегодня, 12:27 \\ Общество

По словам владельца, данные тараканы обучены уничтожению своих сородичей. 

 Ростовчанин опубликовал довольно забавное объявление, достойное профессионального “пиарщика”. 

На популярном ресурсе появилось объявление о продаже специально обученных боевых тараканов-каннибалов. 

Как утверждает сам владелец наемников, тараканы не терпят чужаков на своей территории, тем самым за несколько дней они способны уничтожить целую ораву незваных гостей. 

 После “операции по истреблению” тараканы возвращаются в свою коробку, где ожидают дальнейших указаний. По словам хозяина необычных насекомых, тараканы съедают всех своих “жертв” без исключений. 

Пользователей в сети крайне повеселило данное объявление. Под публикацией собралось большое количество комментаторов. Некоторые из них предложили владельцу организовать курсы по тренировке “бойцов”, другие же отметили, что проблема с уничтожением тараканов действительно стоит довольно серьезно. 

Напоминаем, что ранее в Ростове мужчина опубликовал объявление, в котором он продавал две советские марки. Самым неожиданным стала их цена. Каждая марка была оценена в 1,5 млн рублей.

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Автор - Тереза Кёльн
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