Следить за могилами известных творческих личностей должны музеи – Министерство культуры

Сегодня, 10:33 \\ Общество

Министерство культуры Российской Федерации собирается предложить музеям взять на себя ответственность за могилы выдающихся деятелей искусства.

В Минкультуры РФ собираются расширить идею Российского национального музея музыки, который взял под свою опеку могилу известного певца Федора Шаляпина. Сотрудники ведомства уверены, что данный метод позволит обеспечить более пристальный уход за последним пристанищем знаменитых художников, писателей, музыкантов, поэтов и многих других, кто приложил усилия на развитие российской культуры.

Владислав Кононов, ответственное лицо от Минкультуры в вопросах музеев сообщил, что прошлой весной Российское военно-историческое общество взяло на себя ответственность за могилу министра культуры СССР Екатерины Фурцевой. Сотрудники собрались, привели её в порядок. Без лишнего шума, без внимания прессы, просто отдали дань памяти. «Сейчас в Министерстве культуры готовится проект, который позволит музеям брать под свое шефство могилы известных творческих деятелей, как это сделали в Российском музее музыки», - прокомментировал Владислав Кононов.

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Автор - Антон Словацкий
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