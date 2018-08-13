В Ростове появился светофор-анархист

Необычный светофор появился сегодня в Ростове в районе СИиТО. Автомобилисты с утра 22 октября делятся фотографиями, на которых видно, что светофор вместо стандартных цветов выдает совершенно другие.

Интересно, что сигнальный столб не выдал ни одного привычного цвета. Ни красного, ни желтого, ни зеленого не появилось за время работы светофора. Водители с удивлением отметили, что вместо них в качестве разрешающего движение появился голубой. А взамен световых сигналов, которые должны говорить об остановке и предупреждении, горят малиновый и оранжевый. Примечательно, что они светятся все одновременно.

Соответствующая фотография была выложена в местном паблике «Это Ростов-на-Дону! – Новости» социальной сети «ВКонтакте». Авторы публикации написали: «Анархичный светофор в районе СИТО». Пользователи восприняли ситуацию с юмором и начали иронизировать, говоря, что «не он один не хочет работать в понедельник». Местные жители также проводят аналогию между женским поведением и цветовым сумасшествием сигнального столба: «Это из ситуации поезжай куда хочешь, я обиделась». Некоторые ростовчане, однако, отметили, что светофор совсем не анархист: «Демократичный по-моему», - комментируют горожане.

Интересно, что уже почти через два часа один из автолюбителей опубликовал фотографию, где видно, что сигнальный столб уже не работает.