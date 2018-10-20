В метро Москвы появилась реклама в стиле Бэнкси

Как и ожидалось, рекламщики моментально взяли на вооружение инцидент с самоуничтожающейся картиной Бэенски и решили использовать его как отличный ход. В метро разместили рекламное объявление, разрезанное рамкой.

Сначала в раме одного из вагонов поезда метрополитена Москвы находится объявление проездной карты «Тройка». Однако через определенное время запускается механизм, и реклама съезжает вниз, самоуничтожаясь при помощи рамки-шредера. Пассажирам становится видно, что под «Тройкой» расположен еще один лист, надпись на котором гласит: «Это вам на руку». Интересно при этом, что снизу из разрезанных полос появляются браслеты для оплаты проезда.

Столичный метрополитен решил вот так креативно сделать рекламу для силиконовых браслетов, используя акцию художника Бэнкси. Соответствующее видео появилось на странице одного из московских пабликов infomoscow24, который собирает последние интересные новости столицы. Можно предположить, что это не последняя отсылка к поступку художника. Очевидно, что подобные механизмы еще долго будут появляться в той или иной области, а не только в рекламе.

Напомним, ранее сообщалось, что картина художника самоуничтожилась в результате дистанционного запуска Бэнкси специального механизма. Он нажал на кнопку сразу после объявления окончательной цены. При этом творец сообщил, что его работа должна была ликвидироваться полностью и упасть на пол, но в процессе что-то пошло не так, система остановилась, и уничтожение вышло неполным.