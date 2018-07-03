В Москве хотят отреставрировать гостиницу «Советская»

Московская гостиница «Советская», расположенная на Ленинградском проспекте будет отреставрирована.

В столичной мэрии сообщили, что задние гостиницы «Советская» планируется отреставрировать. Изначально планируется заняться подготовительными работами. В здании на Ленинградском проспекте функционирует старейший ресторан Москвы «Яр» и цыганский музыкальный театр «Ромэн». В Мосгорнаследии уже подготовлены все документы и разрешения на начало исследовательской работы в здании гостиницы «Советская».

«Это здание является важным историческим объектом города. В 1836 году французский ресторатор Транкий Яр открыл здесь свой ресторан, который довольно длительное время считался лучшим заведением Москвы. В конце 19 века он прославился выступлениями цыганских ансамблей», - прокомментировал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Многие архитекторы считают гостиницу «Советская» уникальным зданием, потому что оно неоднократно переделывалось и дополнялось. Это позволило соединить модерн и сталинский ампир. На данный момент готовятся исследования, в ходе которых специалисты подготовят архитектурный план по реставрационным работам.