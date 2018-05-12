Личные вещи Стивена Хокинга выставят на торги

С аукциона продадут, в том числе, инвалидное кресло легендарного физика, а также его докторскую диссертацию. Торги проведет аукционный дом Christie's. Всего аукцион будет состоять из 22 позиций.

За одного из инвалидных кресел Стивена Хокинга организаторы торгов планируют выручить не менее 13 тысяч долларов. Кроме того, в числе лотов будут и куртка, и научно-популярную книгу «Краткая история времени». Примечательно, что на аукционе можно будет приобрести и сценарий эпизода «Симпсонов», в которой фигурирует знаменитый ученый. Известно, что докторскую диссертацию физик написал еще в 1965 году. Организаторы торгов будут продавать ее, начиная со 130 тысяч долларов. Высокую стоимость объясняют роль научной работы в физике как науке. К тому же, продаваемый экземпляр имеет автограф ученого.

Сообщается, что все денежные средства, которые удастся собрать, будут направлены в благотворительный фонд, который был учрежден самим Стивеном Хокингом. Помимо названных личных вещей ученого, с молотка уйдут несколько его статей о Вселенной, награды. Мероприятие пройдет 22 октября.

Напомним, самый известный физик современности умер 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет. Перед смертью Хокинг предсказал, что в скором времени Землю будут заселять исключительно представители расы «сверхлюдей», которые уничтожат остальную часть человечества.