В Мосгордуме хотят сертифицировать вейпы

Столичные народные избранники подадут на рассмотрение инициативу законопроект касаемо курильщиков, которые ищут альтернативу обычной сигаретой.

Так, в Мосгордуме чиновники хотят сертифицировать вейпы и прочие электронные устройства, которые имитируют курение. Это связано с тем, что девайсы не только пропагандируют пагубную привычку, но и могут нести прямую угрозу здоровью из-за некачественных испарительных жидкостей. Депутаты также хотят ввести более жёсткий контроль за продукцией, не исключая её продажу только совершеннолетним, а также внедрить налог на реализацию вейпов и комплектующих к нему.

Тем временем представители данной индустрии отмечают, что это правильный шаг, который большинство поддержит, ведь таким образом с рынка пропадут недобросовестные производители, которым не хватит средств на проверку качества жидкостей и их сертификацию, что положительно скажется на репутации вейп-индустрии.