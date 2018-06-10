В России проголосовали за лучших журналистов страны

Сегодня, 08:11 \\ Общество

Исследовательская группа ЦИРКОН провела опрос среди россиян на предмет самого авторитетного журналиста.

Фонд «Медиастандарт», при помощи специалистов исследовательской группы ЦИРКОН, провел интересное голосование среди граждан России. Им предлагалось назвать лучших журналистов в различных сферах деятельности: радио, телевидение, интернет и другие. Исследование проходило летом. Группа специалистов опрашивала людей старше 18 лет. Всего были учтены голоса 1604 человек.

В итоговом докладе исследования, в сфере телевидения победителем назван Владимир Соловьев, работающий на канале «Россия 1». Его коллега Андрей Малахов расположился на второй строчке, а сотрудник «Первого канала» Владимир Познер замкнул тройку лидеров. Самым авторитетным интернет-журналистом респонденты назвали Юрия Дудя из проекта «вДудь». Половина опрошенных не смогла выбрать самого профессионального журналиста. Данное исследование показало, что 63% респондентов доверяют новостям из телеканалов, 16% предпочитают печатные издания, а 10% доверяют радио.

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Автор - Антон Словацкий
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