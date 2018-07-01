"Курс выживания": в Гагарине жалуются на холодные батареи и воду с запахом гари

В Смоленской области с наступлением холодов и, соответственно, начала отопительного сезона местные жители столкнулись с новыми проблемами.

Так, в небольшом городе Гагарине пользователи Сети отмечают отсутствие горячей воды и холодные батареи, а также неприятные запахи на улице. Одновременно те жители, которые получили отопление, жалуются на то, что в квартире невозможно находиться из-за жары.

Кроме того, имеются проблемы и не только с горячим водоотведением вся вода подаётся с запахом гари, что, конечно же, не устраивает население. Люди назвали свою жизнь курсом выживания и призвали правительство сделать что-нибудь с происходящим.

Однако невозможно дышать и на улицах Владикавказа. После того, как в городе загорелся завод "Электроцинк", жители начали массово покидать город, так как начало ухудшаться самочувствие и появился металлический привкус во рту. Тем временем сотрудники МЧС утверждают, что нет необходимости в введении режима ЧС и начале эвакуации.