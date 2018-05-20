Под Петербургом проходит реконструкция событий Гражданской войны

В России каждый человек чтит память великих героев своей страны, а историю важных событий если не знает каждый второй, то ее пытаются преподнести самым интересным способом. В каждом городе РФ существуют множество музеев, которые в себе хранят информацию о военных событиях. Также различные режиссеры снимают кино, где они пытаются воссоздать какой то исторический период, воспитывая в россиянах патриотизм и гордость. А под Петербургом проходила реконструкция событий Гражданской войны.

Данное мероприятие посвящается столетнему юбилею создания Рабоче-крестьянской Красной армии. Реконструкцию проводят недалеко от Красного села. Любой желающий может придти на фестиваль, чтобы посмотреть на старинное оружие и экипировку бойцов того времени. Будут показаны бои столетней давности. Также зрители могут посмотреть на парад техники из танков и кавалерии.

Организаторы хотели воссоздать события Первой мировой войны, Гражданской войны, Великой Отечественной и Афганской войн. Специалисты проводили лекции, на которых они рассказывали про быт, оружие и снаряжение солдат. Целью реконструкции являлось путешествие по истории России для молодого поколения. Они хотели дать прочувствовать долю бойцов, которые защищали город в период блокады Ленинграда, а также показать события Афганской битвы.

Фестиваль будет работать до 18:00. Дорогу к фестивалю можно будет узнать из страничек в соцсетях.