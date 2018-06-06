Поклонская и Соловьев признались, почему они скрывали свою свадьбу

Среди лета сыграли свадьбу депутат Государственной Думы Наталья Поклонская и бывший следователь Иван Соловьев. Они сделали бракосочетание закрытым и тем не менее им не удалось полностью скрыться от публичного внимания. Недавно они вдвоем дали первое интервью каналу НТВ.

Они отвечали на вопросы о том, почему они приняли решение сделать свадьбу втайне от всего мира. Поклонская сказала, что они организовали мероприятие скромным образом в кругу родных и близких людей. Муж и жена не хотели, чтобы такое событие выставлялось на публику и всячески старались скрыть такой знаменательный для них день.

Иван Соловьев ответил журналистам, что его телефон разрывался от звонков и сообщений. Их планы вызвали такой интерес со стороны разных людей, что они спрятали свои сотовые под диван. Абсолютно все пытались разведать хоть какую-то информацию о предстоящей свадьбе двух влюбленных.

Наталья Поклонская также подтвердила, что она присутствовала на видео, где она танцует под песню Софии Ротару «Хуторянка» во время празднования дня свадьбы. Новость о бракосочетании Поклонской и Соловьева появилась лишь в августе 2018 года. Их тайная свадьба стала настоящей сенсацией.