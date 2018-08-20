Мальчик из Татарстана поменял пол

Женщина из Татарстана 6 лет назад пережила потерю своей дочери. Девушка погибла в 21 год в руках преступника. Женщина очень болезненно переносила смерть своего ребенка и даже сама не хотела жить. Вещи дочери долгое время находились в квартире на своих местах, потому что мать не могла собрать все силы и разобрать их.

Но в семье был еще один ребенок. Ради которого и продолжилась жизнь женщины. В момент потери родного человека второму сыну было 12 лет. Спустя некоторое время сын решил провести серьезный разговор с матерью и сообщил, что он чувствует себя девушкой. Более того, мальчик хотел поменять пол для того, чтобы чувствовать себя полноценно. Подросток долго просил прощение и плакал, но принял окончательное решение.

Женщина обдумала всю ситуацию и приняла свое дитя. Благодаря такому поступку у нее снова появилась жизнь. В шуточной форме она называет своего сына «ребенок два в одном». Молодой человек даже выбрал новое имя и теперь его называют Екатерина.

На сегодняшний день женщина живет ради своего ребенка, своей уже дочери.

Программа про мальчика, который сменил пол вышла на первом канале 20 октября, но разговоры продолжаются и сегодня.

У Кати даже появилась вторая половинка, которая моложе ее на 17 лет. Сейчас ей 47, а ее избраннику 30. любовь помогла пройти сложные жизненные ситуации, а матери Екатерины снова захотелось дышать и быть счастливой.

Ранее на первом канале состоялась программа, в которой появилась женщина с быстрым процессом старения.