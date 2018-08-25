Интернет является более популярным у мужской аудитории

Международная организация Inclusive Internet Index провела исследование, в соответствии с которым удалось установить, что представители мужского пола составляют большую часть пользователей сети, сообщает ИА PrimaMedia.

Специалисты изучили, кто больше среди мужчин и женщин посвящает свое время интернету. Выяснилось, что уровень доступа к сети у представителей сильного пола на 33,5% выше, чем у женской аудитории. По мнению авторов исследования, такой разрыв объясняется очень просто. Как полагают эксперты, во многих странах женщины до сих пор сталкиваются с дискриминацией. В связи с этим явлением большинство из них не имеют свободного доступа во «Всемирную паутину». В первую очередь, фактором, ограничивающим такую возможность, является обстоятельство, в соответствии с которым представительницы прекрасного пола имеют неравные с мужчинами шансы на получение качественного образования. Впоследствии многие из них не могут устроиться на хорошую и высокооплачиваемую работу.

Также одним из важных факторов являются предрассудки. Мужчины в Индии и на Филиппинах уверены, что женщины не должны посещать интернет-кафе, кроме того, их присутствие в сети нужно контролировать и при необходимости ограничивать. Именно поэтому преобладающей во «Всемирной паутине» является мужская аудитория.