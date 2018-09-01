В Пятигорске аферисты продавали фальшивые билеты на лже-концерт Скриптонита

Сегодня, 12:15 \\ Общество

В последнее время в России активизировались злоумышленники, которые получают выгоду за счёт известных артистов.

Так, в Пятигорске местная жительница поделилась, что в социальной сети Instagram на её аккаунт подписалась якобы официальная страница концерта рэп-исполнителя Скриптонита. В информации было указано место проведения мероприятия и сайт, где продавались билеты. О том, что они были фальшивые, стало известно немного позже.

Девушка решила проверить график гастролей рэпера и ожидаемо Пятигорска там не оказалось. Однако потенциальная пострадавшая также позвонила в концертный зал, где ей также сказали, что слышат об этом лже-концерте в первый раз.

Жительница города призвала администрацию социальной сети посодействовать удалению аккаунта мошенников и предупредила пользователей об увеличении количества аферистов.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Сазонова
Главное за неделю

Секс-кукла заинтересовала больше половины пользователей Tinder

 Джимми Мехил, который является режиссером из Америки, решил провести эксперимент из-за съемок документального кино под названием «Я хочу себе секс-машину». Мужчина создал в Tinder секс-куклу,...

Автозавод «Урал» выпускает и продает дорожные автомобили

На автозаводе «Урал» сообщили о том, что на конвейер отправлены дорожные автомобили...

Навальный предложил главе Росгвардии заменить дуэль на теледебаты

 В крайнем случае, лидер ФБК сможет транслировать переговоры на своем YouTube-канале....

Ученые выяснили, что больные зубы указывают на развитие онкологии

 Ученые выяснили, что больные зубы могут быть одним из показателя развития онкологии....

Дочь Джорджа Буша рассказала о призраках в Белом доме

 Дочь бывшего президента США Джорджа Буша Дженна Буш-Хагер рассказала о том, как...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ