В Пятигорске аферисты продавали фальшивые билеты на лже-концерт Скриптонита

В последнее время в России активизировались злоумышленники, которые получают выгоду за счёт известных артистов.

Так, в Пятигорске местная жительница поделилась, что в социальной сети Instagram на её аккаунт подписалась якобы официальная страница концерта рэп-исполнителя Скриптонита. В информации было указано место проведения мероприятия и сайт, где продавались билеты. О том, что они были фальшивые, стало известно немного позже.

Девушка решила проверить график гастролей рэпера и ожидаемо Пятигорска там не оказалось. Однако потенциальная пострадавшая также позвонила в концертный зал, где ей также сказали, что слышат об этом лже-концерте в первый раз.

Жительница города призвала администрацию социальной сети посодействовать удалению аккаунта мошенников и предупредила пользователей об увеличении количества аферистов.