В Москве на одном из зданий появилось граффити в поддержку Кокорина

Призыв к освобождению футболиста "Зенита" Александра Кокорина из-под ареста появился в столице на стене одного из зданий. Фотографию граффити опубликовал в социальной сети спортивный журналист Дмитрий Егоров.

В своем профиле в Twitter спортивный обозреватель выложил снимок, сделанный на улицах Москвы. На нем изображено граффити, которое состоит из надписи «#FreeKokorin». Кроме того, авторы изобразили также две пальмы, к которым прикреплена ограждающая сетка, однозначно намекающая на место содержания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Помимо этого, на стене есть еще две фразы. В верхней части граффити располагается жизнеутверждающая надпись «Свобода – это рай». А в нижней части призыва создатели написали: «Свободу узникам совести». Сообщается, что увидеть произведение неизвестных авторов можно в районе станции метро «Алтуфьево».

Напомним, ранее стало известно о том, что двух российских футболистов арестовали и в настоящий момент содержат в СИЗО. Их арестовали, по предварительной информации, до 8 декабря. Спортсменов обвиняют в избиении главы Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также Виталия Соловчука, являющегося водителем известной телеведущей Ольги Ушаковой.