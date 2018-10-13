В Москве на одном из зданий появилось граффити в поддержку Кокорина

Сегодня, 11:52 \\ Общество

Призыв к освобождению футболиста "Зенита" Александра Кокорина из-под ареста появился в столице на стене одного из зданий. Фотографию граффити опубликовал в социальной сети спортивный журналист Дмитрий Егоров.

 В своем профиле в Twitter спортивный обозреватель выложил снимок, сделанный на улицах Москвы. На нем изображено граффити, которое состоит из надписи «#FreeKokorin». Кроме того, авторы изобразили также две пальмы, к которым прикреплена ограждающая сетка, однозначно намекающая на место содержания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Помимо этого, на стене есть еще две фразы. В верхней части граффити располагается жизнеутверждающая надпись «Свобода – это рай». А в нижней части призыва создатели написали: «Свободу узникам совести». Сообщается, что увидеть произведение неизвестных авторов можно в районе станции метро «Алтуфьево».

Напомним, ранее стало известно о том, что двух российских футболистов арестовали и в настоящий момент содержат в СИЗО. Их арестовали, по предварительной информации, до 8 декабря. Спортсменов обвиняют в избиении главы Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также Виталия Соловчука, являющегося водителем известной телеведущей Ольги Ушаковой.

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Автор - Евгения Чернобаб
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