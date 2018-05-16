В Сызрани водитель автобуса вытолкнул пенсионерку, чуть её не задавив

Сегодня, 10:30 \\ Общество

Стало известно об инциденте, связано с пожилой пассажиркой общественного транспорта.

Сообщается, что в Сызрани водитель автобуса вытолкнул пенсионерку и отказался брать её в салон. Пользователи Сети заявили, что женщина примерно 70-летнего возраста уже начала подниматься по ступенькам, но вдруг мужчина захлопнул дверь и тронулся, чуть не задавив бабушку. Несмотря на то, что пассажиры начали возмущаться произошедшим, водитель парировал, что не собирается везти пенсионерку на бесплатной основе, не считая это нужным.

В комментариях был сделан вывод, что таким сотрудникам не место в службе пассажирских перевозок, однако есть те, кто выразил сомнения в достоверности информации. Также была выдвинута версия, что мужчина уже вступал в конфликт с пенсионеркой, которая могла являться постоянным пассажиром маршрута, но пользователям слабо верится, что водитель по своей прихоти отказал пассажирке.

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Автор - Татьяна Сазонова
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