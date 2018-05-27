Жители Ростова поймали волка и не знают, что с ним делать

Горожане отловили бродившего по улицам донской столицы и отправили на передержку. Пока местные жители не знают, что делать с пойманным животным. Некоторые пользователи усомнились, что животное действительно волк.

По словам жителей Ростова, которые участвовали в отлове дикого животного, рассказали, что им удалось узнать историю волка. Оказалось, что несколько лет назад охотник подстрелил на охоте взрослого волка. Однако у него был обнаружен маленький волчонок, которого мужчина взял к себе. Все эти годы он следил за животным, выгуливал его, иногда без поводка, кормил. Но в настоящий момент он больше не может присматривать за волком, поскольку его осудили и отправили в колонию. У охотника есть родители, которые могли бы присматривать за диким животным, однако, они заявили, что им все равно на то, как сложится судьба хищника.

Очевидно, что в поисках пропитания волк начал бродить по улицам города, где и был пойман. Один из участников отлова рассказал, что пока еще точно судьба животного не определена. Сейчас решается вопрос о том, чтобы отправить его в приют для волков. Сообщение о произошедшем инциденте появилось в социальных сетях. Однако ростовчане не сошлись во мнении, действительно ли это животное является волком. Некоторые заявили, что это дворняга. «У нас охотники их отстреливали только так раньше в тайге, ибо жрали скот, оленей, людей», - комментируют пользователи. Но другие отметили, что сомнений в том, что это действительно волк не может быть никаких. «Он сможет сам о себе позаботиться, у него есть дикие задатки», - рассказывают горожане. Они предложили отвезти его в специально отведенные места для животных. Они огромные, и там волку будет комфортно.