«Ленин ожил»: Сеть рассмешили снимки врачей скорой помощи, приехавших в Мавзолей

Сегодня, 08:28 \\ Общество

На самом же деле медики приехали не к Ленину. Одному из посетителей Мавзолея стало плохо, ему потребовалась врачебная помощь.

 Сеть взбудоражили снимки врачей, приехавших в Мавзолей. Бригада скорой помощи приезжала на Красную площадь 19 октября, медиков сняли прямо у входа в Мавзолей. Снимки настолько рассмешили пользователей, что те стали придумывать шутки.

 «Ленин ожил», - пишут комментаторы, которых развеселили врачи у Мавзолея. Комментаторы шутят о том, что Владимир Ленин «снова жив» и готовится к возвращению в мир. Конечно, такие шутки оценили не все. Нашлись комментаторы, которым шутки об «ожившем» Ленине показались оскорбительными.

На самом же деле, снимки врачей скорой помощи, приехавших в Мавзолей, были сделаны в момент, когда медики спешили к туристу. Одному из посетителей экскурсии стало плохо, из-за чего ему даже пришлось вызывать скорую помощь. В дежурной части Мавзолея не смогли уточнить, кому стало плохо – туристу из России или же иностранному путешественнику.

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Автор - Анна Пушкина
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