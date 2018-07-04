Московский Депобразования провел пресс-конференцию о «Российском движении школьников»

Сегодня, 12:59 \\ Общество

Участником состоявшейся в московском Депобразования 18 октября пресс-конференции стала председатель столичного отделения «Российского движения школьников» Надежда Куранина. В рамках мероприятия она подробно рассказала о деятельности РДШ, пояснив, какую пользу оно приносит детям, и по каким направлениям развивают свою деятельность. Об этом пишет портал «Правда.ру».

В своем выступлении Надежда Куранина сообщила о том, что к направлениям деятельности РДШ относятся личностное развитие ребенка, гражданская активность, информационно-медийное и военно-патриотическое направления. Сейчас в России действует уже 411 учреждений образования, которые помогают движению с его деятельностью. Как отметила госпожа Куранина, школьники, которые участвуют в РДШ, демонстрируют хорошие результаты в учебе. Также движение помогает им легче определяться с тем, кем они хотели бы в перспективе работать.

По словам первого лица московского Депобразования Исаака Калины, профобразование имеет большое значение для школьников мегаполиса. С помощью местных профессиональных учебных заведений они могут получить востребованную в городе профессию.



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