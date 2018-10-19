Секс-кукла заинтересовала больше половины пользователей Tinder

Джимми Мехил, который является режиссером из Америки, решил провести эксперимент из-за съемок документального кино под названием «Я хочу себе секс-машину». Мужчина создал в Tinder секс-куклу, которую назвал Harmony, для того, чтобы проверить, какое количество мужчин захочет иметь интимную связь с роботом. О данном опыте сообщил источник TJ .

Первая фотография куклы была очень похожа на настоящую девушку. Но на втором изображении было видно, что девушка состоит из специального материала. На фотографии секс-кукла представлена в профиль с раскрытой задней частью головы, в которую помещен компьютер. На экране был текст «Привет, я анатомически правильный, приспособленный к сексу робот с самым продвинутым искусственным интеллектом. Я в Tinder для того, чтобы понять, интересна ли я парням», после которого сомнений, что перед человеком робот не было. Джимми запустил эксперимент в ход 19 октября. Он старался смотреть и отправлять заявки абсолютно всем людям мужского пола. Два часа спустя секс-кукла набрала 92 мэтча. После этого поступал один вопрос для всех, в котором он уточнял «хотел бы ты вступить в интимную связь с роботом?». Соответственно, было три варианта ответа: да, нет, наверное.

Всего 57 человек смогли поучаствовать в данном опросе. Итоги показали, что 25 человек прислали ответ «нет», 17 из них согласились и 15 человек находились под сомнением. Оскорбления и комплименты также присутствовали в сообщениях. Мехил сообщил, что 56% участников совсем не против заняться сексом с куклой.

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