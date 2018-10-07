Самый большой в мире пазл собрали в Петербурге

Рекорд был зафиксирован в ДК имени Крупской в Санкт-Петербурге, где и проходило соответствующее мероприятие в рамках Книжной ярмарки. У пазла есть название "Вокруг света", он был выпущен испанской компанией Educa.

Мероприятие проходило 20 октября. На собранной картине можно увидеть различные знаменитые достопримечательности со всего света. Пазл собрал в себе и Тадж-Махал, и Биг-Бен, и статуя Свободы, и статуя Иисуса-Христа, и многие другие мировые памятники культуры. Картина с известными сооружениями состоит из 42 тысяч элементов. Размеры получившегося пазла поражают. В длину изображение составило 7,5 метров, а в ширину – 1,5 метра.

Удалось подсчитать даже вес конструкции. Он составил 22 килограмма. Отмечается, что картина закреплена с помощью специального механизма и расположена на втором этаже ДК имени Крупской. На мероприятии присутствовали эксперты, которые зафиксировали сбор самого большого пазла в мире и занесли установленный рекорд в Книгу рекордов Гиннеса.

Отмечается, что собранное изображение всего на несколько тысяч элементов превосходит предыдущий рекорд. Ранее самый большой пазл состоял из 40320 кусочков. На нем были изображены диснеевские принцессы.