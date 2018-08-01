Сотрудники ФСИН из Мордовии стали посмешищем в Сети после ЧП в «луже»

Несколько дней назад при сдаче нормативов на право носить краповый берет несколько сотрудников ФСИН провалились в яму во время прохождения экзаменационной полосы в озере.

Сразу после ЧП по Сети пронёсся фейк о том, что двое из семи сотрудников погибли в Зубово-Полянском районе, Мордовия. Зайдя в озеро в полном обмундировании, они неожиданно зашли в яму. Глубина ямы за секунды позволила паре сотрудников ФСИН скрыться под водой, несмотря на то, что в комментариях условия называют «лужей» и «мелководьем». Тем временем ФСИНовцы стали посмешищем в Интернете. Семёрку бойцов сравнивают с росгвардейцами и сомневаются, что таким «спецам» можно доверить брать автоматы в руки. В Интернете также появляются ролики, в которые подставлены ироничная музыка, выставляющая пострадавших сотрудников ФСИН дураками.

На помощь к пострадавшим двинулись инструкторы. По последним сообщениям, никто из участников ЧП не погиб. В Сети предлагают отправить специальную комиссию к тем, кто проверял экзаменационную трассу на безопасность.