Британцы отменили фейерверк на Темзе ради кита-белухи

Правительство города Грейвзенд решило не беспокоить млекопитающее по кличке Бенни, которое с недавних пор живет в реке. Об этом пишет издание The Guardian.

Британцы традиционно устраивают осенью Ночь костров (или Гая Фокса). 2 ноября в Грейвзенде по этому поводу планировали организовать крупный фестиваль. Его изюминкой должен был стать фейерверк, запущенный с баржи на Темзе. Свое согласие посетить фестиваль выразили более 15 тысяч англичан.

Однако в конце сентября в местных водах появился кит-белуха. Ученые пришли к выводу, что особь является самцом, и достаточно молодым. Вполне возможно, что у Бенни не работает биологический механизм, позволяющий представителям вида находить своих сородичей в открытом море.

Городские власти Грейвзенда отменили фейерверк 2 ноября и отложили фестиваль на неопределенное время. Председатель районного совета Дэивид Тернер отметил, что жители Великобритании должны позаботиться о здоровье гостя, пока он не покинет устье Темзы. По его мнению, Бенни и без того неловко вдали от родной Арктики.