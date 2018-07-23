Соцсети рассмешил памятник голым братьям Кличко

Гранитное изваяние скульптора Виталия Рожика установили в городе Коростышев Житомирской области. Вот уже несколько дней оно вызывает вопросы у пользователей Facebook и Twitter.

Автор создал памятник братьям Кличко из большой любви к спортсменам. Около пяти лет он высекал фигуру из камня по фотографиям. Виталий Рожик надеялся, что скульптура найдет свое место в одном из украинских городов. Ждать своего места под солнцем застывшим боксерам пришлось целых 8 лет.

Памятник демонстрирует Виталия и Владимира Кличко, которые соревнуются в армрестлинге. При этом оба брата смотрят друг другу в глаза и улыбаются. В социальных сетях люди обратили внимание на одну любопытную деталь - атлеты сражаются полностью голыми. Их интимные места скрывает лишь подобие каменной простыни. Вполне возможно, автор пытался придать сюжету античные черты.

Однако украинцы сделали другие выводы. Обнаженный вид навел пользователей на мысли об экономических проблемах в стране. Так у многих киевлян долгое время не было горячей воды, чтобы помыться. Ещё одна версия - братья Кличко решают, кому первому идти в ванную. Ещё один автор предположил, что в скульптуре скрыт намек на "европейские ценности", под которыми часто подразумевают гомосексуализм.