В Воронеже на радиостанции "Маяк" снова прозвучала тема платных парковок

В Воронеже постоянно поднимается тема платных парковок в городе. Местные жители выражают свое возмущение разными способами. В ближайшие дни проходила программа «Шоу имени Шопенгацэра», состоявшаяся на радиостанции «Маяк». Ведущими стали Рустам Вахидов, Тим Керби, а также Сергей Стиллавин. В программу дозвонился житель Воронежа с жалобами на платные парковки. Также мужчина сообщил, что цены подняли довольно высокие. Проблема оказалась не только в цене, но и в бесчисленном количестве машин во дворах. Многие стали собираться группами и ломать знаки парковок и паркоматы.

Ведущий Сергей Стиллавин ответил на возмущения гражданина и заявил, что столица постоянно развивается и является примером для других городов, поэтому Воронеж стремится к улучшению и начал с платных парковок.

Целью правительства является перевод граждан на общественный транспорт. Чтобы предотвратить скопление машин во дворах жителям города придется ставить шлагбаумы.

Тим Керби не согласился с данным мнением и сообщил, что ставить шлагбаум во дворах невозможно, так как это общественное место.

Ранее в Воронеже произошло массовое уничтожение знаков платных парковок. Люди выступали с протестами, а в правительстве уже начали сомневаться по поводу установления парковок по всему городу.