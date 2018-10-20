В "Первой галерее" пройдет фестиваль для любителей искусства

«Первая галерея» запустила проект «Наивный фестиваль», в котором пройде выставка самодеятельного искусства.

Любой желающий сможет посетить данное мероприятие даже при отсутствии образования и профессии в таком направлении. Любой жанр, любое направление и стиль присутствуют в фестивале. Если человек любит рисовать, сочинять и просто творить, то конкурс подойдет для него. Организаторы фестиваля призывают все талантливых людей посетить их мероприятие и отставить в сторону стеснение.

Работы принимаются в период с с 1 ноября до 1 декабря в «Первой галерее», которая находится по адресу город Каспийск, улица Халилова, 5. для того, чтобы стать участником нужно продемонстрировать от 5 до 7 работ. Каждая из них обязательно должна иметь подпись. А в журнале имеется необходимость оставить свои данные и контакты для дальнейшей связи с участниками.

Выставка начнется 8 декабря 2018 года, а закончится 1 февраля 2019 года в «Первой галерее».

Ранее стало известно о фестивале «Золотая черепаха», который пройдет в Санкт-Петербурге. По подсчетам более 1800 человек стали участниками мероприятия, которые приехали из 110 стран мира.