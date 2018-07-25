Власти Центрального округа предлагают перенести акцию «Возвращение имен» ради безопасности ее участников

Сегодня, 12:59 \\ Общество

Префектура Центрального округа обратилась к обществу «Мемориал» с предложением провести ежегодную акцию памяти жертв репрессий «Возвращение имен» у «Стены скорби» на проспекте Академика Сахарова, а не как обычно у Соловецкого моста на Лубянке, сообщает ИА «Интерфакс».

  Решение о невозможности проведения мероприятия на привычном для его участников месте было обусловлено невозможностью обеспечить для них должную безопасность в связи со строительными работами, которые в настоящее время ведутся на Лубянской площади. 

В администрации округа принесли организаторам и участникам акции свои извинения в связи с возникшими неудобствами и отметили: «Префектура Центрального округа Москвы относится с глубоким уважением к памяти жертв репрессий и ежегодно поддерживает и оказывает содействие в проведении данной акции на территории округа. Никаких препятствий для проведения акции в этом году нет, кроме объективных причин в виде ремонтно-строительных работ в сквере у Соловецкого камня, которые не позволят обеспечить достаточный контроль за соблюдением безопасности, обеспечить сохранение жизни и здоровья участников мероприятия».

Со стороны общества «Мемориал» согласия на перенос места проведения акции в память о жертвах политических репрессии пока не последовало. Кроме того, правозащитники высказали свое категорическое несогласие с предложенным вариантом, отмечая, что данное мероприятие проводилось на Лубянке 29 октября в течение 11 лет и о замене места не может быть и речи. Это как «заменить возложение цветов к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду каким-то другим ритуалом», - говорят они.

Вместе с тем, в Префектуре призывают членов «Мемориала» в первую очередь задуматься о безопасности участников акции и выражают уверенность, что в ходе диалога и обсуждений сторонам все же удастся достигнуть обоюдно приемлемого решения данного вопроса.

 

 

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