В шоу "Голос" Ани Лорак выбрала школьницу из Екатеринбурга

19 октября в новом выпуске шоу «Голос» зрители увидели школьницу Арину Багарякову, которая приехала из Екатеринбурга. В самый последний момент к 17-летней школьнице повернулась Ани Лорак. Девушка исполнила песню Yesterday, которую выпустила группа Beatles.

Певица сообщила, что песня является довольно сложной для исполнения такой юной девушки. Но также Лорак заметила, что задние Арина выполнила хорошо. Конечно, волнение сыграло свою большую роль. Остальные представители жюри также подметили данную ошибку.

Всего в новом сезоне шоу «Голос» четыре претендента жюри: Сергей Шнуров, Валерий Меладзе, Баста и Ани Лорак.

Арина Багарякова является дочерью Алексея Багарякова, бывшего заместителя главы администрации в Свердловской области. Музыкальное направление девушке знакомо с самого детства. Она участвовала во многих известных миру конкурсах, а также в детском Евровидении.

Ранее стало известно от подруги супруга Ани Лорак, что любовь в семье исполнительницы до сих пор существует. Певица со своим мужем хранят чувства несмотря на плотных график обоих.