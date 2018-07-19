После стрельбы в Керчи Росгвардия предложила новые правила хранения оружия

Ведомство желает, чтобы граждане в обязательном порядке сообщали о его наличии территориальным властям. Такой документ появился на портале нормативно-правовых актов.

Новые правила от Росгвардии предусматривают, что владельцы оружия будут уведомлять о его хранении соответствующие органы по месту своего временного пребывания. То есть, при временных переездах в другой населенный пункт. На выполнение этой процедуры гражданам отводят три рабочих дня. Отсчет начинает с момента приезда на новое место. В законопроекте также указаны изменения в процесс перевозки оружия по воздуху. Росгвардия предложила доставлять его воздушным транспортом без разрешения Росгвардии - достаточно уставных документов авиакомпании. Кроме того, при перевозке владельцы смогут предавать оружие под ответственность сотрудников транспортной безопасности. По мнению авторов инициативы, такие меры обеспечат лучший контроль за оборотом оружия в России.

Проект Росгвардии появился 19 октября. А двумя днями ранее в политехническом колледже произошли взрывы и стрельба. По версии следствия, 18-летний студент Владислав Росляков атаковал людей с охотничьим дробовиком. Он получил право на его хранение, после прохождение установленных законом процедур. Возможно, руководство Росгвардии сочло их недостаточными для обеспечения безопасности граждан и решила их несколько ужесточить.