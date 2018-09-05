В Петербурге пройдет фестиваль с участием 1800 человек из 110 стран мира

В Петербурге под конец ноября начнут производиться работы в лофт-проекте «Этажи», которые предусматривают фестиваль в диалоге с дикой природой «Золотая черепаха 2018». данное мероприятие будет проводиться в честь десятилетия сохранности разнообразия биологии.

Организаторы рассказали, что первый фестиваль пройдет с 4 по 18 ноября в Москве, а второй с 30 ноября по 13 января в Петербурге. Мероприятие содержит в себе интерактивную выставку фотографий, различные семинары и мастер-классы, которые организовывают фотографы с различных мест мира, а также пройдет показ документального фильма. 1800 человек примет участие в конкурсе. Всего 110 стран, из которых приехали люди со своими плакатами, живописью и фотографиями.

Ранее стало известно, что Москва, Санкт-Петербург, а также Владивосток состоят в тройке городов, которые проводят лучшие гастрономические фестивали в ресторанах и кафе.