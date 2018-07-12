Центральный дом художника отдадут Третьяковской галерее в 2019 году

Здание Центрального дома художника (ЦДХ) на Крымском валу будет передано Третьяковской галерее 31 марта 2019 года.

Директор ЦДХ актер Василий Бычков, идейный вдохновитель таких проектов как «Арт-Москва» и «Российский антикварный салон», сообщил журналистам на пресс-конференции «44-й Российский Антикварный Салон», что это последний салон, который проходит на этой площадке. 31 марта следующего года это здание будет передано в ведение Государственной Третьяковской галереи. Он добавил, что ежегодные традиционные выставки, которые проводились в стенах ЦДХ уже много лет, в том числе и «Антикварный салон», со следующего года будут проходить на других площадках, например, в «Манеже» или «Гостином дворе».

Министр культуры РФ Владимир Мединский еще в декабре 2017 года на заседании Госдумы по культуре заявлял о планах превратить ЦДХ, «который в свое время был незаконно приватизирован», в единую выставочную площадку Третьяковки, однако тогда не называлась точная дата. В том же году Верховный суд постановил ликвидировать Международную конфедерацию союзов художников (МКСХ), которая занимала часть здания на Крымском валу. Конфедерации были предъявлены обвинения в сдаче недвижимости в аренду без права на это.

Центральный дом художника (ЦДХ) – это один из самых известных выставочных центров России, посещаемость которого за год составляет более 1 млн. человек. На площади 9 000 м² каждый год проходит более 300 выставок. В залах ЦДХ проводятся выставки современного искусства, архитектуры и дизайна. В свое время в стенах выставлялись произведения таких художников с мировыми именами, как Картье Брессон и Ив-Сен Лоран, Френсис Бэкон, Джорджо Моранди и Яннис Кунеллиса, Сальвадор Дали. ЦДХ расположен в парке «Музеон». В 2008 году был предложен проект о сносе здания ЦДХ и постройке на его месте нового здания Третьяковской галереи, гостиницы и бизнес центра, но в итоге от идеи отказались.