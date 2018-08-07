Американский Актер Брюс Дерн госпитализирован в больницу с переломом

Брюс Дерн, который является Американским актером, оказался в местной больнице Лос-Анджелеса. Мужчина известен такими фильмами, как «Омерзительная восьмерка», который поставил Квентин Тарантино, а также «Джанго освобожденный».

Дерн вышел на пробежку в свои 82 года, где и его и госпитализировали с предварительным диагнозом: перелом шейки бедра.

Врачи сообщают, что состояние актера вполне нормальное и скоро он сможет отправиться домой для дальнейшего лечения уже в более удобных условиях.

Ранее стало известно, что Вячеслав Добрынин был госпитализирован в больницу. Причина попадания на больничную койку неизвестна, поэтому многие предполагают, что у артиста инсульт. Его жена данную информацию не подтвердила и сообщила об обычном вирусном заболевании.