Минфин предложил обнулить НДС на авиарейсы региональных направлений
Ожидается, что это положительно повлияет на развитие региональных авиалиний.
Минфин предложил лишить региональные авиаперелеты налога на добавочную стоимость. Напоминаем, что на данный момент на авиаперелеты существует НДС в размере 10%. При этом, обнуленный налог действует на перелеты в направления Калининграда, Дальнего востока и Крыма.
Ожидается, что подобное решение может помочь развитию региональных перевозок, и при этом разгрузить московский авиаузел от большого потока пассажиров.
Отмечается, что обнуление налога будет действовать в том случае, если место назначения, отправления и промежуточных территорий будет находиться вне московской области и Москвы, в частности.
Тем временем для пассажиров Дальнего востока перелеты по льготной программе могут стать круглогодичными. Сообщается, что льготная группа населения сможет приобретать билеты со скидкой 30-400% по всем западным направлениям страны.