Минфин предложил обнулить НДС на авиарейсы региональных направлений

Сегодня, 20:24 \\ Общество

Ожидается, что это положительно повлияет на развитие региональных авиалиний. 

 Минфин предложил лишить региональные авиаперелеты налога на добавочную стоимость. Напоминаем, что на данный момент на авиаперелеты существует НДС в размере 10%. При этом, обнуленный налог действует на перелеты в направления Калининграда, Дальнего востока и Крыма. 

Ожидается, что подобное решение может помочь развитию региональных перевозок, и при этом разгрузить московский авиаузел от большого потока пассажиров. 

Отмечается, что обнуление налога будет действовать в том случае, если место назначения, отправления и промежуточных территорий будет находиться вне московской области и Москвы, в частности. 

Тем временем для пассажиров Дальнего востока перелеты по льготной программе могут стать круглогодичными. Сообщается, что льготная группа населения сможет приобретать билеты со скидкой 30-400% по всем западным направлениям страны.

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Автор - Тереза Кёльн
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