Патриарх Кирилл заявил об опасности компьютерных игр и удовольствия

Московский патриарх всерьез высказал свою обеспокоенность об увлечении детьми гаджетами и играми

Патриарх крайне негативно высказался о текущей тенденции среди молодежи увлечением гаджетами и компьютерными играми.

По его словам, частое времяпрепровождение в устройствах является крайне тревожным синдромом, на который родителям стоить обратить внимание. Также представитель РПЦ заявляет, что злоупотребление играми плюс погружение в них детей является огромной ошибкой со стороны родителей. Также, он считает, что одной из важных задач государства является борьба с подобным увлечением и потаканием ему. Также он заявил, что недопустимо допускать, чтобы следующее поколение выросло в стремлении получать удовольствие.

Патриарх объясняет, что при постоянном получении удовольствия у ребенка вырабатывается установка, что удовольствие - главное. Он считает, что получение удовольствия противоречит всем “урокам прошлого”. Также патриарх смутно представляет, что было бы, если бы прошлые поколения были ориентированы на удовольствие.

Также он рассказывает, что удовольствие полностью противоречит совершению подвигов. Поэтому он призвал вводить детей в режим, чтобы удовольствие не становилось в приоритет.

Тем временем официальный разрыв связи между Константинополем и РПЦ не станет препятствием для общения. Как заявил Константинопольский патриархат, он не намерен прерывать связь с российской церковью.