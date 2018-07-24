В Челябинске начали пропадать новые мусорные баки

Жители дома на улице Танкистов утром обнаружили пустую мусорную площадку и отходы по всему двору.

Обеспокоенные жители Челябинска в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте» пожаловались, что с мусорной площадки дома на улице Танкистов пропали новые баки. Из-за отсутствия контейнеров жильцы близь лежащих домов вынуждены складывать мусор там, где те раньше стояли. Однако это привело к тому, что бездомные кошки и собаки начали разрывать мусорные пакеты и разносить отходы по всему двору. Пользователи Сети переживают, что из-за халатности местных коммунальных служб в районе заведутся крысы.

Автор поста отметил, что в ЖЭК №6 происходящее никак не захотели комментировать. Однако ответ на вопрос, куда делись мусорные баки, смогли дать комментаторы. Пользователи Сети рассказали, что городские власти сменили компанию, занимающуюся вывозом мусора. Теперь другое предприятие поставит свои новые синие контейнеры европейского образца. Как заявили в администрации Челябинска, замену решили провести из-за того, что при загрузке отходов в мусоровоз большая часть просто разлетается по округе.