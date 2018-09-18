В Ростове спецназовец сделал предложение девушке во время показательных выступлений

Такой неожиданный поворот событий не смог оставить никого равнодушным.

В парке на Левом берегу Ростова прошла военно-патриотическая акция “Встать в строй”. В рамках данной акции проводились различные показательный выступления от парадов военной техники до выступлений спецназа. Также для всех участников проводились различные конкурсы и интерактивы.

Так во время одного из представлений спецназа, один из военных подошел к девушке и романтично сделал ей предложение. Девушка была крайне удивлена и смущена, но несмотря на все это ответила положительно.

Тогда будущих молодоженов поздравили овациями зрители, а коллеги бойца отметили данное событие оружейным салютом.

Также недавно стало известно, что известная певица Тейлор Свифт тайно обручилась со своим парнем Джо Элвином. Сообщается, что парень сделал своей девушке довольно традиционное и романтическое предложение, предварительно получив благословение у отца. Девушка решила провести тайную церемонию из-за того, что все огласки ее прошлых отношений сделали певицу крайне скрытной.