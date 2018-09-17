В Ростове на 6% упала рождаемость

Главный акушер-гинеколог городского Управления здравоохранения, заслуженный врач Российской Федерации Наталья Бычкова объяснила это тем, что сейчас в репродуктивный возраст вошли те немногочисленные граждане, которые родились в 90-х годах.

В Ростове отмечается тенденция снижения рождаемости, об этом заявили в городской мэрии.

Как стало известно, с начала года по август было рождено 7,8 тысяч детей, что ниже на 6%, чем за аналогичный период в 2017 году. А по области данный показатель упал на 5%, составив 23,2 тысячи новорожденных.

Бычкова объяснила данную тенденцию тем, что сейчас наступил период, когда большинство ныне репродуктивных граждан родились в период “демографической ямы”, которая пришлась на 90-е года.

Чтобы исправить нынешнюю неудовлетворительную ситуацию в оказании акушерских услуг, в Ростове планируется обновить оборудование в имеющихся центрах и открыть новый, который будет рассчитан на 120 мест.

Тем временем, в Украине замечено превышение уровня смертности. Отмечается, что на 100 умерших рождается все 58 младенцев. Помимо этого, аналитики прогнозируют только ухудшение данной тенденции.