Житель Нидерландов получил первый паспорт с нейтральным полом

Вместо привычных для страны "M" и "V" в удостоверении Леонны Зейгерс отмечено "Х". Об этом пишет телерадиокомпания Omroep Brabant.

По данным СМИ, житель города Бреда родился с невыраженными признаками пола. Медики поразмышляли и зарегистрировали новорожденного мальчиком. Однако в 2001 году гражданин пережил операцию и был признан женщиной. Когда же пришла пора получать паспорт, Леонну Зейгерс не удовлетворил даже этот пол.

Человек сообщил властям Нидерландов, что чувствует себя чем-то средним между мужчиной и женщиной. В ходе судебного процесса ему удалось отстоять свою позицию. Леонне Зейгерс вручили документ с указанием нейтрального пола. К ситуации подключились правозащитники, отстаивающие интересы ЛГБТ-сообщества. Они требуют общедоступной возможности получить такую отметку во всех документах, где есть графа "пол".