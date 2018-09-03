Скончался актер Леонид Брусин

Леонид Брусин, который является народным артистом РФ, умер на 77 году жизни. Данную информацию сообщили работники академического театра драмы в Твери.

Коллектив выразил свои соболезнования родственникам и близким людям.

Брусин 48 лет в своей жизни предпочел отдать театру. За сою карьеру мужчина сыграл 80 ролей. Сыграл в фильме «Война и мир», который поставил Сергей Бондарчук, а также в картине «Королевская регата».

Проститься с актером будет возможно 22 октября в 11:00 в Тверском театре драмы.

Ранее стало известно о кончине Дмитрия Солодовника, который является актером Малого театра. 12 января мужчине должно было исполниться 40 лет. Причина его смерти неизвестна.