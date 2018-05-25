В Махачкале закрыли детский центр из-за вспышки кори

Причиной возникновения эпидемии стал отказ некоторых родителей от вакцинации.

В Махачкале в детском центре “Вундеркинд” сотрудники эпидемиологической службы выявили вспышку такого опасного для детей заболевания, как корь.

Причиной для начала серьезной проверки послужила госпитализация 5 детей в возрасте 2-4 года с симптомами заболевания.

После этого началась полномасштабная проверка центра. В ведомстве отвечают, что степень тяжести данной вспышки на данный момент оценивается как средняя.

Было выявлено, что эпидемию спровоцировали те дети, чьи родители по любым причинам отказались от вакцинации. Процент таких родителей оказался относительно высок, именно это и привело к быстрому распространению заболевания.

Также по результатам проверки стало ясно, что центр принимал воспитанников с нарушениями. При приеме не проводилась необходимая медицинская проверка, помимо этого, те дети, которые находились на лечении от каких-либо заболеваний, снова допускались к посещению без предоставления необходимых справок от врача.

На данный момент центр закрыли в связи с выявленными нарушениями. Все материалы проверки были переданы в суд для дальнейшего разбирательства.

Тем временем в Болгарии на нескольких птицефабриках была зафиксирована вспышка птичьего гриппа.