На Чукотке на берег вынесло моржа

На Чукотке в городе Певека на берег вынесло моржа. Большое количество людей сразу же захотели сделать фото животного, но ученые предостерегают жителей северного города, что любое действие может быть опасным для всех.

19 октября в социальных сетях начали появляться кадры с моржом и отдельные его снимки. А исследователи из государственного заповедника «Остров Врангеля» сообщили, что это взрослый морж.

Данное событие является довольно ярким для всех жителей Певека. Из-за непреодолимого интереса каждый рисковал собой и здоровьем обеспокоенного животного. Некоторые личности даже подходили к моржу вплотную, чтобы рассмотреть его со всех ракурсов, что довольно опасно для жизни.

Ученые рассказали о морже подробнее и выяснилось, что он может сразиться даже с медведем. Своими клыками он способен протаранить лодку или причинить серьезные травмы тому, кто побеспокоит его. Ближе 10 метров приближаться к животному не стоит, таким образом, человек может преградить путь к воде. Специалисты также объяснили, что подобными действиями люди спровоцирую моржа на агрессию или навредят ему.

До сих пор остается загадкой попадание моржа на берег города. Есть предположения, что он является больным или уставшим после долгого плавания.

Ранее ученые обнаружили неизвестный цветок на острове на Баренцевом море. До этого растение нигде было зафиксировано только на Дальнем Востоке и на Аляске.