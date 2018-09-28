В Московском зоопарке произошел «пернатый» беби-бум

С начала 2018 года в Московском зоопарке вылупились более 30 различных птенцов.

Сотрудники зоопарка в Москве подсчитали, что за 2018 год пернатое потомство составило 34 птенца. Среди них присутствуют и редкие краснокнижные виды птиц. В семействе фламинго появилось 11 птенцов, что стало рекордом. Пингвины Гумбольдта произвели на свет 4 малыша, а гвинейские турако – 3. Птенцы этой птички в начале жизни были очень слабенькими, поэтому над ними трудились сотрудники зоопарка. Сейчас малыши уже стали крепкими.

По словам директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, работникам приходится проделывать огромную работу, чтобы обеспечить безопасную жизнь питомцам. Журавли Стенли постоянно дрались, поэтому пришлось забрать у них яйцо и поместить в инкубатор. Еще одной гордостью зоопарка считается пара венценосных журавлей, которые сейчас уже выросли и стали любимцами публики.