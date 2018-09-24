В Ливане участницу “Мисс Земля” лишили титула из-за фото с соперницей

Участницу конкурса красоты "Мисс Земля" в Ливане лишили титула 26-летнюю модель из Бейрута Сальву Акар после общей фотографии с соперницей из Израиля.

Стало известно, что ливанскую модель лишили титула после того, как в Instagram попало фото, где Акар стоит рядом с представительницей Израиля Даной Зрейк.

Организаторы конкурсы объяснили свое решение тем, что Ливан ни в коем случае не поддерживает Израиль. Между странами отсутствует какие-либо дипломатические отношения, помимо этого, в Израиле Ливан считается “враждебным государством”.

Сама ливанка утверждает, что не могла видеть с кем именно она делает фото, так как в этот момент она не надела контактные линзы. Девушка поясняет, что у нее проблемы со зрением.

Но организаторы непреклонны, они увидели на фото представительницу из враждебной страны и сделали свои выводы. В объяснения Акар они не поверили, что повлекло за собой лишение титула.

Сама модель в ответ на это заявляет, что она в любом случае продолжит борьбу на конкурсе. Она поблагодарила всех за любовь и поддержку. Позже добавила, что она будет бороться даже и без них.

Напоминаем, что в сентябре Веронику Дидусенко лишили титула “Мисс Украина” из-за скандала, который образовался после того, как организаторы выявили нарушения основных правил. Дидусенко сознательно скрыла наличие у нее мужа и ребенка.