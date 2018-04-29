В Нижнем Новгороде откроют центр психологии и развития детей

В Приволжском медицинском университете пройдет открытие центра психологии и развития детей. Создание центра пройдет на базе учебного заведения педиатрии.

Проект предназначен для раннего выявления проблем с психикой и развитием у деток дошкольного возраста, а также помощь и поддержка для таких детей.

Администрация Нижнего Новгорода запустила проект «Здоровое будущее», который направлен на выявление проблем с психикой и развитием, а также на коррекцию малышей с нарушениями школьной адаптации. 12 школ города смогут принять участие в проекте.

В результате, школьники могут получить комплексные врачебно-психологические консультации и полную глубокую диагностику развития детей. Лишь с разрешения родителей начнут проводиться данная диагностика и консультация.

Ранее правоохранительные органы приехали в центр социальной помощи к детям и провели беседу, в которой рассказали о различных подразделениях ОМВД и работе в полиции.