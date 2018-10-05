Исследователи провели опрос среди россиян по поводу их положения в обществе

Лишь 10% населения России оценили свое положение выше среднего, а 3% посчитали его высоким. Такие выводы сделали сотрудники Всероссийского центра, которые провели опрос и подвели итоги.

Среднее положение оказалось у 64% опрошенных граждан. 13% посчитали себя ниже среднего слоя, а 7%и вовсе оценили свое положение в обществе как самое низкое.

В 1991 году проводился подобный опрос, и исследователи решили сравнить ответы спустя 27 лет. Итоги показали, что ответ «выше среднего» стал появляться в два раза чаще, а среднее положение граждан увеличилось на 15%. Такие категории, как «ниже среднего» и «низкое» уменьшились на 7%. Высокий статус человека остался на прежнем уровне.

Для достижения успеха гражданам России не хватает многих критерий. На данную тему тоже проходил опрос, и его результаты исследователи также представили. Например, 40% для успеха нужно больше денег, 15% говорят, что нужно больше образования, 14% сообщают об амбициях и целеустремленности, 12% не хватает связей и знакомств и 9%рассказали о квалификации. Каждый десятый человек считает нужным перебраться в другую страну или же сменить город, чтобы развиваться и становиться успешным.

Данный опрос состоялся 16 октября. В телефонном режиме специалисты опросили 1600 человек, которым исполнилось 18 лет.

Ранее специалисты проводили опрос среди пенсионеров по поводу повышения квалификации. Результаты показали, что каждый десятый человек отказывается от данной возможности повысить квалификацию.