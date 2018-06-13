Британским вдовцам создадут секс-кукол по фото их умерших жен‍

Подобной работой занялась местная предпринимательница Джейд Стэнли (Jade Stanley). Она отмечает, что больше заботится о психологическом комфорте клиентов, хотя также учитывает составляющую сексуального удовлетворения.

Англичанка дала интервью для агентства The Sun, чтобы рассказать о новой услуге для клиентов. Она рассказала, что раньше держала сеть соляриев, а после обратила свое внимание на индустрию секс-кукол. Она открыла свое предпринимательство, в котором отдавала их в прокат. Согласно рассказу Стэнли, ее сотрудники доставляют кукол под дверь клиентов, а позже забирают. Ради безопасности каждый раз после использования им меняют влагалище.

Женщина также рассказывает, что часто в ее заведение обращаются люди, которые не могут завести полового партнера из-за каких-то дефектов внешности (инвалидность и т.п.) или же если имеют определенные психические заболевания. Она рада, что может помочь таким людям хотя бы в какой-то степени. Помимо этого, предпринимательница рассказала, что готовит новый проект для британских вдовцов.

Суть его заключается в том, чтобы создавать для них секс-кукол по фото их умерших жен‍. Есть также вариант, чтобы делать куклу полностью похожей на человека, учитывая при сборке вес, шрамы, татуировки и подобные особенности тела. У такого предложения уже появились заказчики.