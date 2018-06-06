Пенсионерка из Новосибирска подарила министру мыло и веревку

Сегодня, 10:03 \\ Общество

Таким образом женщина решила поблагодарить Ярослава Фролова за скромную прибавку к прожиточному минимум пенсионеров. О ситуации "ВКонтакте" отчиталось сообщество "Гражданского патруля".

 В 2019 году правительство Новосибирска и области поднимет пенсионный минимум на 89 рублей. Одна из пенсионерок решила купить на эту сумму подарок для министра труда и социального развития. В магазине ей хватило на мыло, веревку, а также на упаковку спичек и пачку соли.

Горожанка желала подарить свой набор лично в руки Ярослава Фролова. Однако сотрудник организационного отдела министерства посетительницу не пропустил. Чиновник принял подарок и пообещал доставить его министру самостоятельно. Канал "360" связался с Ярославом Фроловым и узнал, что тот пока не получил символическое подношение. Министр отметил, что разберется в ситуации. Он подчеркнул, что ведомство принимает посетителей "свободно и прозрачно".

Прибавка в 89 рублей ожидает жителей Новосибирской области с 1 января 2019 года. 15 октября Ярослав Фролов предложил установить прожиточный минимум для пенсионеров на уровне 8814 рублей. Эту сумму министерство определило по потребительским ценам на основные товары и услуги в регионе.

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Автор - Александр Лубяной
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