В Москве сократят торговлю спиртным на День народного единства

Сегодня, 09:26 \\ Общество

О намерениях сократить продажу алкоголя в районах массового скопления людей 4 ноября сообщили в мэрии Москвы.

На официальном портале московской администрации сообщается, что спиртные напитки не будут продаваться в точках массового скопления людей на праздновании Дня народного единства. «Массовые мероприятия 4 ноября для горожан и гостей столицы запланированы на площадях, некоторых улицах и в парковой зоне. Тут планируется запретить торговлю алкогольными напитками. Кроме того, к продаже не будут допущены и безалкогольные напитки в стекле», - передают власти города.

День народного единства берет начало с 2005 года. Дата 4 ноября утверждена официальным указом президента. В этот день россияне празднуют историческое событие 1612 года, когда князем Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым, памятник которым установлен в Москве, было поднято ополчение. Под их руководством народ вызволил город из управления польскими интервентами.

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Автор - Антон Словацкий
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